Расположенные в Западной Украине переносные зенитные ракетные комплексы типа «Игла» неспособны сбивать российские дроны-камикадзе «Герань». Военнопленный Сергей Рыбацкий сообщил РИА «Новости» , что они теряли цель из виду.

«Пробовали стрелять, она видит ее, летит на нее, затем ее теряет, и ракета идет на самоуничтожение. Кто пробовал, я знаю, что никто не сбил», — сказал он.

Рыбацкий услышал это от других бойцов Вооруженных сил Украины. Он попал в плен в районе населенного пункта Сухой Яр под Красноармейском, куда перевелся после службы в мобильной группе ПВО на западе Украины.

Ранее военнослужащие ВСУ пожаловались на мощь российских истребителей Су-34. Выпущенный экипажем снаряд способен уничтожить бункер, боевики назвали такие атаки «вратами ада».