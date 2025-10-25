Украинский пленный рассказал о пустых попытках мобильных ПВО сбить российскую «Герань»
Расположенные в Западной Украине переносные зенитные ракетные комплексы типа «Игла» неспособны сбивать российские дроны-камикадзе «Герань». Военнопленный Сергей Рыбацкий сообщил РИА «Новости», что они теряли цель из виду.
«Пробовали стрелять, она видит ее, летит на нее, затем ее теряет, и ракета идет на самоуничтожение. Кто пробовал, я знаю, что никто не сбил», — сказал он.
Рыбацкий услышал это от других бойцов Вооруженных сил Украины. Он попал в плен в районе населенного пункта Сухой Яр под Красноармейском, куда перевелся после службы в мобильной группе ПВО на западе Украины.
Ранее военнослужащие ВСУ пожаловались на мощь российских истребителей Су-34. Выпущенный экипажем снаряд способен уничтожить бункер, боевики назвали такие атаки «вратами ада».