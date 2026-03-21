Боевики 101-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которых перебросили из Закарпатья в Харьковскую область, столкнулись со случаями мошенничества. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Собеседник издания рассказал, что украинские солдаты жалуются на обманывающих их жителей Харькова и Чугуева.

«Военнослужащие переводят деньги авансом за автомобили и аренду, после чего продавцы и арендодатели перестают выходить на связь», — уточнил источник агентства.

По информации издания, на Украине также участились случаи, когда украинские дезертиры скрываются в госпиталях в Сумской области. Боевики платят взятки медперсоналу и под видом лечения прячутся от сотрудников военной службы правопорядка.

Ранее пленные украинские солдаты обвинили командира батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны в военных преступлениях. По словам боевиков ВСУ, командование приказало убивать мирное население в селе Сопычь в Сумской области.