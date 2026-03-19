Пленные боевики ВСУ заявили о причастности командира батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны Велиша Вельдара Шукурджиева оглы к военным преступлением. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Украинские военные на допросе рассказали, что командир отдал приказ убивать мирное население в селе Сопычь в Сумской области.

«Характерно, что звание „подполковник“ неонацисту было присвоено 8 марта „авансом“ за „удержание“ населенного пункта», — подчеркнул источник издания.

До отправки в Сумскую область комбат участвовал в боях на востоке Украины и причастен к убийствам жителей Донбасса, добавил собеседник агентства. По его словам, до 2015 года военнослужащий жил в Крыму и неоднократно задерживался правоохранительными органами России.

