Две украинские бригады отказались эвакуировать раненных при ударах ФАБ в Днепропетровской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По его информации, брошенные раненые служили в заградотрядах 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» и 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Об ударах стало известно рано утром. Под бомбежками украинские военные бежали из сел Январское, Новоселовка и Сосновка, многие при этом были уничтожены. Общие потери противника при этом могли составить до нескольких батальонов.
Ранее выданный России перебежчик рассказал, как в украинской армии наживаются на собственных убитых и раненых.
