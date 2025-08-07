ТАСС: две украинские бригады бросили раненных авиабомбами под Днепропетровском

Две украинские бригады отказались эвакуировать раненных при ударах ФАБ в Днепропетровской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его информации, брошенные раненые служили в заградотрядах 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд» и 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об ударах стало известно рано утром. Под бомбежками украинские военные бежали из сел Январское, Новоселовка и Сосновка, многие при этом были уничтожены. Общие потери противника при этом могли составить до нескольких батальонов.

