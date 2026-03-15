Солдат ВС России в одиночку отбил опорный пункт и спас раненого

Старший сержант Вооруженных сил России Альвидас Лауниконис совершил подвиг в зоне СВО. Он в одиночку одолел двух противников, защитил опорный пункт и спас раненого, сообщила пресс-служба Минобороны.

Лауниконис заступил на службу в мотострелковое подразделение. Во время одного из боев он удерживал отнятый у Вооруженных сил Украины опорный пункт.

Боевики под прикрытием минометчиков пошли в контрнаступление. Старший сержант засек их, открыл огонь из стрелкового оружия и ликвидировал с фланга двух бойцов ВСУ.

Украинские дроноводы запустили БПЛА, ранивший его сослуживца. Лауниконис не отступил, удержал опорник и эвакуировал бойца.

Ранее антитеррористическое подразделение «Горыныч» выследило и уничтожило украинских диверсантов под Константиновкой. Они готовили засаду, но сами пали в бою.