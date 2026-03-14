«Горыныч» выследил под Константиновкой две группы диверсантов

Подразделение УФСБ по ДНР уничтожило диверсионные группы ВСУ под Константиновкой

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» УФСБ России по ДНР при разведке на окраинах Константиновки вскрыло местонахождение двух позиций украинских дроноводов и столько же диверсионных групп. Об этом сообщила пресс-служба штаба обороны республики.

В охоте на боевиков кроме офицеров «Горыныча» участвовали военнослужащие четвертой бригады группировки войск «Юг». Они вышли на диверсантов и операторов БПЛА, которые готовили засаду на пути следования российских войск, и нанесли удар.

«Бойцы ФСБ выследили и уничтожили две позиции вражеских операторов БПЛА и две диверсионно-разведывательные группы противника», — сообщили представители штаба.

Ранее украинская диверсионная группа пыталась подобраться к складам боеприпасов у линии боевого соприкосновения. Рядовой Михаил Степашко заметил их и сообщил командованию. О его подвиге рассказало Минобороны.