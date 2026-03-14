«Горыныч» выследил под Константиновкой две группы диверсантов
Антитеррористическое подразделение «Горыныч» УФСБ России по ДНР при разведке на окраинах Константиновки вскрыло местонахождение двух позиций украинских дроноводов и столько же диверсионных групп. Об этом сообщила пресс-служба штаба обороны республики.
В охоте на боевиков кроме офицеров «Горыныча» участвовали военнослужащие четвертой бригады группировки войск «Юг». Они вышли на диверсантов и операторов БПЛА, которые готовили засаду на пути следования российских войск, и нанесли удар.
«Бойцы ФСБ выследили и уничтожили две позиции вражеских операторов БПЛА и две диверсионно-разведывательные группы противника», — сообщили представители штаба.
Ранее украинская диверсионная группа пыталась подобраться к складам боеприпасов у линии боевого соприкосновения. Рядовой Михаил Степашко заметил их и сообщил командованию.