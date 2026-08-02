Марочко: линия обороны ВСУ в Сумской области ослабла у Кияницы и Храповщины

Из-за больших потерь оборона Вооруженных сил Украины у поселка Кияница и села Храповщина в Сумской области ослабла. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Здесь — у Кияницы и Храповщины — видно ослабление оборонительной линии противника», — сказал он.

ВСУ в этом районе Сумской области на протяжении долгого времени несли санитарные и безвозвратные потери. Марочко заявил, что быстро восполнить их не удалось. Этот просчет украинского командования сыграл на руку российским войскам.

Ранее подразделения Вооруженных сил России заняли Могрицу и Малую Слободку. За последнюю неделю июля под контроль России перешли 12 населенных пунктов, за вес месяц — 32, включая четыре в Сумской области.