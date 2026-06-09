Собянин заявил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Вчера вечером Минобороны сообщило, что над российскими регионами ликвидировали 95 украинских дронов за шесть часов. БПЛА сбили в Калужской, Белгородской, Орловской, Тульской, Брянской и Рязанской областях. Также несколько беспилотников уничтожили в Краснодарском крае, на подлете к Москве, в Крыму и над акваторией Черного моря.

Также накануне вечером оперштаб Белгородской области сообщил, что два местных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на регион. Осколочное ранение предплечья получил мужчина в поселке Ивня Ивнянского и в Шебекине женщину госпитализировали с минно-взрывной травмой.