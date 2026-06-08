Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Украинские военные атаковали населенные пункты Белгородской области, пострадали два человека. Об этом в «Максе» сообщил оперштаб региона.

«В поселке Ивня Ивнянского округа в результате детонации беспилотника мужчина получил осколочное ранение предплечья.<…> На месте атаки повреждены фасад и остекление частного дома», — отметили в штабе.

В Шебекине дрон сдетонировал во дворе частного дома. Минно-взрывную травму получила женщина, ее госпитализировали. Также повреждения получили надворная постройка и машина.

Накануне из-за атаки беспилотника пострадала 12-летняя девочка.Она получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног. Пострадавшего ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу.