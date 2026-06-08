Над Россией уничтожили 95 украинских беспилотников за шесть часов

Российские военные сбили и перехватили 95 украинских беспилотников за шесть часов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Первые беспилотники ПВО перехватили около 14:00. Налет продолжался до 20:00. За это время военным удалось ликвидировать 95 БПЛА ВСУ.

Беспилотники уничтожали в нескольких регионах страны. Аппараты сбивали в Белгородской, Калужской, Орловской, Брянской, Тульской и Рязанской областях. Кроме того, несколько БПЛА нейтрализовали в Краснодарском крае и в Московском регионе, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

Украина использовала беспилотники самолетного типа. Они значительно крупнее квадртокоптеров, такие аппараты обладают большой дальностью полета и высокой скоростью.

Вечером в понедельник, 8 июня, об атаке украинских БПЛА докладывал также оперштаб Белгородской области. Здесь при детонации таких аппаратов пострадали два человека.