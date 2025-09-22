Собянин заявил об отражении атаки летевших на Москву дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

Он отметил, что атака беспилотных средств отражается. Экстренные службы работают на местах. Позже Собянин сообщил о семи сбитых беспилотниках. По предварительным данным, повреждений нет.

«Еще два беспилотных средства уничтожены силами ПВО Минобороны», — добавил мэр столицы в новом посте.

По данным Telegram-канала Baza, воздушное пространство над Москвой полностью закрыли, в столичных аэропортах объявили план «Ковер». В Шереметьеве задерживается девять рейсов, во Внукове — шесть и три в Домодедове.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы. Он отметил, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой авиатранспорта в регионе в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

В ночь на 22 сентября российские военные уничтожили 114 украинских БПЛА над регионами России. По 25 аппаратов сбили над Ростовской областью и Краснодарским краем. Жертвами атаки беспилотников на санаторий «Форос» в Крыму стали три человека.