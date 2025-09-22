Собянин заявил об отражении атаки летевших на Москву дронов ВСУ
Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотников, летевших на Москву
Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что атака беспилотных средств отражается. Экстренные службы работают на местах. Позже Собянин сообщил о семи сбитых беспилотниках. По предварительным данным, повреждений нет.
«Еще два беспилотных средства уничтожены силами ПВО Минобороны», — добавил мэр столицы в новом посте.
По данным Telegram-канала Baza, воздушное пространство над Москвой полностью закрыли, в столичных аэропортах объявили план «Ковер». В Шереметьеве задерживается девять рейсов, во Внукове — шесть и три в Домодедове.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы. Он отметил, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой авиатранспорта в регионе в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
В ночь на 22 сентября российские военные уничтожили 114 украинских БПЛА над регионами России. По 25 аппаратов сбили над Ростовской областью и Краснодарским краем. Жертвами атаки беспилотников на санаторий «Форос» в Крыму стали три человека.