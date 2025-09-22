Силы ПВО уничтожили 114 украинских БПЛА над Россией за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего дронов сбили над Ростовской областью и Краснодарским краем — по 25 аппаратов. Под Белгородом ликвидировали 19 БПЛА, под Астраханью — 13, в Крыму — 10 беспилотников.

«Семь БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над акваторией Азовского моря, по три БПЛА — над территориями Ярославской и Волгоградской областей», — уточнили в Минобороны.

Два дрона уничтожили над акваторией Черного моря, по одному беспилотнику — над Курской и Воронежской областями.

Во время атаки ВСУ на Крым погибли три человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Украинские боевики ударили по санаторию «Форос».