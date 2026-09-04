Собянин сообщил об уничтожении еще девяти БПЛА ВСУ на подлете к Москве

Силы ПВО сбили девять украинских беспилотников на подлете к Москве

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали девять беспилотников ВСУ на подлете к Москве. Об успешных действиях ПВО России в телеграм-канале сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Где именно сбили БПЛА, пока не уточнялось. Известно, что все объекты ликвидировали еще до того, как они долетели к российской столице.

Экстренные структуры уже прибыли на места падения обломков уничтоженных беспилотников.

В пятницу, 4 сентября, ВСУ запустили несколько волн беспилотников в направлении Москвы. В 11:54 ПВО сбили два таких аппарата. В 17:27 Собянин рассказал об уничтожении еще 19 украинских БПЛА.

Всего с начала суток Украина запустила в сторону Москвы 65 беспилотников самолетного типа. Это следует из сообщений Сергея Собянина в его официальном телеграм-канале.

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили над Россией 490 БПЛА ВСУ. Беспилотники сбивали в нескольких областях.