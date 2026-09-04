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    Силы ПВО уничтожили почти 500 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны: силы ПВО уничтожили 490 украинских беспилотников за ночь

    Фото: РИА «Новости»

    Средства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 490 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    В ведомстве уточняли, что БПЛА сбивали над акваторией Черного моря, Республикой Крым, Республикой Башкортостан, Краснодарским краем, Московским регионом, Тульской областью, Смоленской и Самарской областями.

    Также беспилотники ликвидировали в небе над Саратовской, Рязанской, Ростовской, Оренбургской, Орловской, Липецкой, Курской, Калужской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Белгородской и Брянской областями.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в течение прошлой ночи военные ликвидировали 12 беспилотников, летящих по направлению к российской столицы.