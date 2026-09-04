Силы ПВО сбили 19 беспилотников, летевших на Москву

Собянин: с начала суток силы ПВО сбили 56 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 19 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

На местах падения фрагментов уничтоженной техники работают оперативные службы.

Всего с начала суток сбили 56 вражеских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы. Первые 10 уничтожили около полуночи, сообщение об их ликвидации опубликовали в 00:04.

Затем сбили еще 13 БПЛА около 3 часов и 12 — рано утром. Два аппарата уничтожили к 11:49.

Ранее мэр сообщил, что за 28 часов с 08:00 2 сентября по 12:00 3 сентября силы ПВО нейтрализовали 548 беспилотников, летевших в сторону Московского региона.