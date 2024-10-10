Собиравшегося воевать за ВСУ жителя Ясиноватой задержали по подозрению в госизмене

ФСБ задержала жителя Ясиноватой по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила официальный представитель управления спецслужбы по ДНР Арина Клепанова.

По данным следствия, мужчина вышел на связь с украинскими спецслужбами и планировал перейти линию фронта, чтобы воевать в составе запрещенной в России террористической организации.

Однако его поймали по пути туда. Если вину задержанного докажут, ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Ранее россиянина Ивана Недильского, завербованного украинскими спецслужбами, по их указанию поджегшего два административных здания в Подмосковье и передававшего противнику важную информацию, приговорили к 25 годам и шести месяцам лишения свободы.