Агента СБУ отправили на четверть века в колонию за теракты и госизмену

ФСБ: агенту СБУ дали 25,5 года колонии за теракты в Подмосковье и госизмену

К 25 с половиной годам колонии строгого режима приговорили россиянина Ивана Недильского, который по заданию СБУ поджег два административных здания на территории Московской области. Он также собирал информацию для украинской спецслужбы и осквернял воинские мемориалы, уточнили в УФСБ по Москве и Подмосковью.

Недильского завербовал в марте 2022 года сотрудник военной контрразведки СБУ, когда он находился в Греции. По заданию куратора, уточнили в ФСБ, россиянин собирал и передавал украинской стороне сведения о транспортной и другой инфраструктуре на территории Московской и Смоленской областей.

Он также осквернил мемориал «Скорбящая мать» и «Мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов».

В Киеве Недильского проверили на лояльность к СБУ на полиграфе, проинструктировали и дали задание поджечь военкоматы на территории столичного региона.

Для теракта мужчина выбрал здание военного комиссариата в Можайске. Ночью 12 июля 2022 года он швырнул бутылки с зажигательной смесью в окно военкомата, но пожара не произошло. А в середине сентября поджег здание, в котором располагается военно-учетный стол администрации городского округа Шаховская.

Все свои действия россиянин снимал на камеру, а отчеты о проделанной работе отправлял куратору.

Его задержали 16 сентября 2022 года сотрудники регионального управления ФСБ вместе с коллегами из ГУ МВД по Подмосковью. Недильского обвинили в госизмене, террористическом акте, участии в террористическом сообществе и вандализме.

Приговор мужчине 1970 года рождения вынес 2-й Западный окружной военный суд. Сначала россиянина приговорили к лишению свободы сроком в 26 лет, восемь из которых он должен был отбыть в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима. Мужчину также обязали выплатить штраф в 600 тысяч рублей.

Определением Апелляционного военного суда основное наказание уменьшили до 25 лет и шести месяцев. В остальной части приговор оставили без изменений. Он уже вступил в законную силу.