Собиравшего для ГУР данные об оборонном заводе россиянина поймала ФСБ

Федеральная служба безопасности задержала 21-летнего россиянина по подозрению в государственной измене. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным следствия, задержанный вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и начал передавать ему информацию об одном из оборонных заводов в Центральном федеральном округе, за что получал от украинских спецслужб деньги.

Другие подробности дела в интересах следствия не разглашаются. Против задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее спецслужбы пресекли попытку теракта возле Балаклавской теплоэлектростанции. Задержанный житель Севастополя признался, что вышел на связь с СБУ и получил от нее задание нарушить движение поездов.