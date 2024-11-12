Завербованный СБУ житель Севастополя пытался устроить теракт близ Балаклавской ТЭС
ФСБ пресекла попытку теракта возле Балаклавской ТЭС
Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который по заданию Украины пытался совершить поджог на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС. Об этом утром 12 ноября сообщили в ЦОС ведомства.
Оказалось, что 29-летний местный житель по собственной инициативе установил контакт с СБУ.
Мужчина получил задание от иностранной спецслужбы: он должен был нарушить работу железнодорожного транспорта, спалив оборудование. Злоумышленник получил от кураторов деньги и купил на них горючую жидкость. Однако довести свой замысел до конца не успел, так как был задержан на месте преступления.
Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям, в том числе за «террористический акт».
«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — уточнили в ФСБ.
Ранее жителя Керчи осудили на 16 лет строгого режима за госизмену за то, что он сотрудничал с СБУ. Мужчина отправлял вражеской стороне данные о том, где видел грузовые автомобили, танки, боевые машины, пушки. Связывался с украинской стороной злоумышленник через чат-боты.