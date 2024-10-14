Собирали даже дети. Новую партию техники отправили из Подмосковья военным в Донецк

Подмосковье отправило усилители для дронов в губернаторский полк в зоне СВО

Новую партию гуманитарной помощи отправили из Подмосковья в губернаторский 242-й полк. Груженая фура уже прибыла в Донецк, полезные вещи для российских бойцов собирали жители области.

Среди отправленных на передовую предметов — компактные усилители, которые расширяют радиус действия дронов, и другая техника.

Гуманитарный груз доставили в 242-й полк в рамках акции «Доброе дело».

«Большой привет всей Московской области от 242-го полка. Благодарим вас за поддержку и гуманитарную помощь. Отдельное спасибо членам правительства Подмосковья — зампреду правительства Вячеславу Духину и министру Екатерине Швелидзе, а также генеральному директору Телеканала 360 Алексею Каклюгину — за то что, передали нам усилители сигнала для БПЛА», — сказали бойцы.

Военные отметили, что им прислали крайне необходимые устройства, которые помогут эффективнее выполнять боевые задачи и сохранить жизнь бойцов.

Ранее Подмосковье отправило бойцам губернаторского полка квадроциклы и спутниковые системы. Военные также выразили огромную благодарность правительству Московской области.