Подмосковье отправило квадроциклы и спутниковые системы бойцам губернаторского полка в зоне СВО

Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Подмосковья в губернаторский 242-й полк. От правительства региона бойцы получили квадроциклы и системы спутникового интернета, которые будут использоваться на передовой.

В сборе участвовали заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин, министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе и генеральный директор телеканала 360.ru Алексей Каклюгин. Бойцы получили три мощных квадроцикла, которые будут использовать для эвакуации раненых, три системы спутникового интернета Starlink и дополнительные комплектующие. Гуманитарный груз доставили в 242-й полк в рамках акции «Доброе дело».

«Выражаем огромную благодарность правительству Московской области, зампреду Вячеславу Духину, министру Екатерине Швелидзе и гендиректору телеканала „360“ Алексею Каклюгину. Спасибо, что нас поддерживаете. Вместе мы победим», — поблагодарили бойцы.

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