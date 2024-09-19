Снятие санкций с России войдет в повестку возможных переговоров по Украине в Турции

«Думаю, что диалог и переговорный процесс могут начаться после президентских выборов в США», — отметил он.

Важным аспектом конфликта являются санкции, введенные Западом против России. По словам министра, о них будут говорить в рамках одного большого пакета предложений. Если не удастся достичь соглашения, то конфликт либо расширится, либо останется замороженным. Фидан предупредил, что существуют несколько групп, которые стремятся к обострению украинского кризиса, и назвал ближайшие месяцы крайне важными.

Ранее США стали вводить санкции против российских СМИ. Официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова пообещала, что подобные действия не останутся без ответа. Штаты вообще обвинили журналистов телеканала RT в шпионаже. Юрист Мария Ярмуш объяснила, что изначально они не могли прямо сказать, что вводят ограничения за профессиональную деятельность.