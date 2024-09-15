МИД пообещал ответ США на санкции против российских СМИ

Санкции США против российских холдингов не останутся без ответа. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Полный текст ее заявления опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что введенные санкции стали демонстрацией страха среди американских политиков перед растущей популярностью независимой точки зрения во всем мире.

Захарова подчеркнула, что американцы не смогли смириться с тем, что у мейнстримных СМИ, продвигающих лживый и однобокий взгляд на мировые события, появился конкурент, который представил альтернативную точку зрения.

Справиться с ним честным способом американцы не смогли и теперь пытаются закрыть медиасферу для тех, кто не согласен с их политикой.

Захарова добавила, что на это проявление цензуры никак не отреагировали международные профильные организации, которые уже находятся под контролем США, а значит, поддерживают подобную политику и фактически участвуют в насаждении глобальной цензуры.

В минувшую пятницу, 13 сентября, Минфин США ввел санкции против медиагруппы «Россия сегодня» после заявления Госдепартамента о том, что входящий в холдинг RT работает на разведку и вмешивается в дела других государств.

Глава ведомства Энтони Блинкен заявил, что вместе с дипломатами из Канады и США призовет внешнеполитические ведомства всех стран мира для противостояния российским журналистам.