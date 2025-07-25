Снимавшего пропагандистский фильм украинского агента поймали в Севастополе

Правоохранители задержали в Севастополе россиянина, который работал в Крыму по заданию украинского куратора. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По его данным, гражданин 2002 года рождения связался с представителем террористической организации, которую курировало ГУР.

«В частности, по заданию куратора он осуществил подготовку материалов и последующую видеосъемку на территории города Севастополя антироссийского агитационно-пропагандистского фильма», — отметили в ЦОС.

Специалисты установили, что лента имела признаки политической ненависти, дискредитации внешней российской политики и формирования негативного образа ВС России.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической». Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Ранее по подозрению в госизмене задержали жительницу Херсонской области. Суд приговорил женщину к 12 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.