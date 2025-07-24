Жительницу Херсонской области приговорили к 12,5 годам за госизмену

Херсонский областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам лишения свободы гражданку России, проживающую в Херсонской области. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по региону.

По данным ведомства, осужденная по заданию украинских спецслужб собирала и передавала через мессенджер Telegram информацию о местах сосредоточения российских войск в Херсонской области. За это, как утверждается, она получала денежное вознаграждение.

Следователи завели уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). С учетом позиции гособвинения, суд приговорил фигурантку к 12 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима с дополнительным ограничением свободы на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

На днях задержали 41-летнего жителя Воронежской области за государственную измену, подготовку к диверсии и незаконное хранение взрывчатых веществ.