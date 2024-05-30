Возросли небоевые потери Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Солдаты погибали из-за проблем с психикой, употребления наркотиков и алкоголя, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале .

В подразделениях ВСУ, по его информации, зафиксировали рост безвозвратных и санитарных потерь, не связанных с боевыми действиями. Марочко заявил, что солдаты на Харьковском направлении гибли и получали травмы.

«Данные потери возникают в связи с низким уровнем дисциплины, психическими расстройствами, частыми случаями употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ», — заявил он.

В решении проблемы задействовали психологов. По словам офицера, командование приказало усилить профилактическую работу с солдатами, в том числе по выявлению склонных к суициду, и увеличить им время психологической разгрузки.

Наркотики военнослужащим ВСУ привозили волонтеры. Пленный Иван Василенко заявил, что командование знало о зависимостях своих бойцов, но закрывало на это глаза.