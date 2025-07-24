Снаряд судного дня. Украину поразили невиданным оружием

Россия впервые применила на Украине новейший боеприпас УМПБ-5 с дальностью до 100 километров. Об этом сообщили военные источники в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» .

По версии издания, такие же сведения предоставляла своему начальству харьковская областная прокуратура. Предположительно, речь идет о новом классе высокоточных боеприпасов, способных планировать.

«Военкоры» называют УМБП-5 «фактически малодальней крылатой ракетой». Снаряд универсален. Его могут использовать и самолеты ВКС России, и ракетные системы залпового огня.

По данным прессы, на цель в Харькове зашел фронтовой бомбардировщик Су-34. Он, вероятно, поразил объект сразу двумя УМПБ-5.

Радиус действия такого снаряда варьируется в зависимости от типа запуска. При сбросе с высоты 10 километров УМПБ-5 способен планировать на 120 километров.

«Малодальняя ракета» поразит цель и на расстоянии в 160 километров, если ее запустят с высоты в 13 километров. Наибольшей дальности УМПБ-5 достигает, если снаряд используют как планирующую ступень для РСЗО калибром 300 миллиметров.

В таком случае бомба способна достичь и цели на расстоянии в 320 километров.

Пресса утверждает, что УМПБ-5 разработали на базе ФАБ-250, авиабомбы массой 250 килограммов. Однако сам боеприпас создан как самостоятельный комплекс, а не модификация уже существующих модулей.

Военкоры предположили, что использование УМПБ-5 позволяет поражать цели с большой дистанции, что усложнит Украине организацию эффективной противовоздушной обороны.

Российское оборонное ведомство пока не подтверждало такие данные. О новом боеприпасе официально не сообщали.

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