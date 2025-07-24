Ударили в сердце. Жестокий налет дронов поразил Одессу, зарево поднялось до неба

Мощные взрывы в Одессе прогремели третий раз за ночь

Уже третья за одну ночь серия мощных взрывов прогремела в Одессе. Подробности раскрыли местные СМИ со ссылкой на украинские власти.

Примерно в 01:20 глава одесской областной администрации призвал жителей Одессы пройти в укрытия. Он утверждал, что в небе заметили ударные беспилотники.

Спустя несколько минут о взрывах в самой Одессе сообщил уже мэр Труханов. По его словам, в городе работает ПВО.

Чиновник признал, что справиться с предполагаемым налетом дронов украинские силы не смогли. После взрывов в Одессе вспыхнули несколько пожаров.

Власти Харьковской области примерно в то же время пожаловались на обстрелы. Кроме того, в Николаеве пропал свет — причину местный глава не называл. Украинский телеканал сообщал, что свет отключили также после взрывов.

Взрывы в Одессе фигурируют в украинских новостных сводках регулярно. СМИ Украины сообщали, что 11 июля под удар попал аналог военкомата, здание ТЦК. Гремели здесь взрывы и в ночь на 22 июля.