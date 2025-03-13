В рамках урегулирования конфликта на Украине стороны обсудят не только территориальные уступки, но и принадлежность Запорожской АЭС. Президент США Дональд Трамп сообщил об этом перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте. Брифинг транслировал Sky News .

«Знаете, речь идет в том числе об электростанции, очень большой электростанции. У кого она будет? Кто получит то или другое? Знаете, процесс этот непростой. Но первый этап — это прекращение огня», — сказал он.

Трамп сообщил, что американская делегация прибыла на серьезные переговоры в Москву. Он выразил надежду на прекращение огня и предупредил, что отказ России станет большим разочарованием.

Президент подтвердил, что США обсуждают с Украиной территориальные уступки и другие детали урегулирования конфликта. Он заявил, что этот вопрос после смены власти в Белом доме сдвинулся с мертвой точки.