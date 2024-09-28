MWM: «Кинжалы» могли уничтожить четыре F-16 на аэродроме в Староконстантинове

Вооруженные силы Украины могли потерять еще четыре американских истребителя F-16 при ракетном ударе по Хмельницкой области. Российские войска настигли «боевых соколов» на аэродроме в Староконстантинове, сообщил журнал Military Watch Magazine .

Европейские источники издания сообщили, что аэродром атаковали авиационными ракетными комплексами «Кинжал». По их информации, Вооруженные силы России уничтожили на земле четыре недавно поставленных Украине истребителя. Официально эта информация не подтверждалась.

Автор статьи напомнил, что F-16, в отличие от советской авиатехники, неспособны развертываться с импровизированных аэродромов, им требуются специально подготовленные площадки. Из-за этого на Украине ограничено количество объектов, где они могут находиться.

Об ударе по аэродрому в Староконстантинове российским журналистам сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Первый F-16 разбился при массированной атаке в августе. По одной из версий, его по ошибке сбила украинская система ПВО.