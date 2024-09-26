Подполье сообщило об ударе по аэродрому ВСУ, где могли находиться F-16

Подпольщик Лебедев: на аэродроме в Староконстантинове могли быть F-16

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области в западной части Украины. Предположительно, там могли находиться американские истребители F-16, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«ВКС России нанесли еще четыре удара по укрытиям на военном аэродроме в Староконстантинове. Старшие товарищи считают, что там находились F-16. Согласен с ними логически: раз были иностранные пилоты, то их прислали не на „кукурузниках“ летать. Вероятнее всего, были F-16», — заявил он.

О мощных взрывах в Староконстантинове в четверг сообщили украинские СМИ.

Российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, наемников и техники ВСУ, а также объектам связи, военного управления, энергетики и оборонной промышленности Украины.