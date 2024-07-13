СМИ раскрыли личность белгородского дезертира
RT: белгородский дезертир оказался выходцем из Чувашии
Контрактник, устроивший стрельбу в пункте военной дислокации в Белгородской области, оказался выходцем из Чувашии. Об этом сообщил RT.
Огонь открыл военнослужащий Алексей Ж. Мужчина 1995 года рождения, выходец из чувашского села Юськасы, служил по контракту в Вооруженных силах России.
Молодой человек вместе с братом покинули родной населенный пункт около 20 лет назад.
В ночь на 12 июля военнослужащий открыл огонь по сослуживцам из пулемета. В результате никто не пострадал, сообщил глава Грайворонского района Геннадий Бондарев. Друг дезертира заявил, что ранее мужчина работал сборщиком в Чебоксарах. О конфликтах с сослуживцами военный не сообщал.