СМИ раскрыли личность белгородского дезертира

RT: белгородский дезертир оказался выходцем из Чувашии

Фото: РИА «Новости»

Контрактник, устроивший стрельбу в пункте военной дислокации в Белгородской области, оказался выходцем из Чувашии. Об этом сообщил RT.

Огонь открыл военнослужащий Алексей Ж. Мужчина 1995 года рождения, выходец из чувашского села Юськасы, служил по контракту в Вооруженных силах России.

Молодой человек вместе с братом покинули родной населенный пункт около 20 лет назад.

В ночь на 12 июля военнослужащий открыл огонь по сослуживцам из пулемета. В результате никто не пострадал, сообщил глава Грайворонского района Геннадий Бондарев. Друг дезертира заявил, что ранее мужчина работал сборщиком в Чебоксарах. О конфликтах с сослуживцами военный не сообщал.

The Beatles закончили рок-н-ролл — 60 лет назад

Били и жгли каленым железом. Садисты в Уфе открыли «медресе» для издевательств

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Падение самолета в Коломне.Что известно к этому часу

Большой обман маленького российского кино

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте