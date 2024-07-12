Военнослужащий устроил стрельбу из автомата в части под Белгородом и сбежал

RT: дезертир открыл стрельбу в части в Белгородской области

Фото: РИА «Новости»

Военнослужащий в ночь на 12 июля устроил стрельбу в пункте военной дислокации в Белгородской области. Об этом сообщил RT.

После стрельбы из автомата военный сбежал. Его друг рассказал изданию, что мужчина служил в ВС России по контракту, а до этого работал сборщиком ПВХ в Чебоксарах. О конфликтах с сослуживцами военный знакомым ничего не говорил.

Глава Грайворонского района Геннадий Бондарев прокомментировал ЧП и отметил, что в результате стрельбы никто не пострадал. До этого Telegram-канал Baza сообщал о погибших и раненых.

Ранее о звуки стрельбы услышали жители Ростова-на-Дону. По информации Telegram-канала Shot, взрывы и выстрелы вторую ночь подряд раздаются к северу от города. Они предположили, что ракетчики сбивали дроны ВСУ.

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