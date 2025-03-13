«Смерть минут через 20». Украинские военные начали покрывать беспилотники химикатами
Кашеварова: ВСУ обработали дроны «Баба-Яга» нейротоксином в Херсоне и Запорожье
Украинские военные начали обрабатывать детали дронов-камикадзе «Баба-Яга» нейротоксином. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналист Анастасия Кашеварова.
Журналистка отметила, что медицинские бригады сообщили о том, что боевики ВСУ стали обрабатывать раму, двигатель и обратную сторону колпака «Бабы-Яги» нейротоксином.
«На вид и на ощупь желтоватая маслянистая жидкость, липучая. Если голыми руками потрогать, проникает через кожу и смерть может наступить минут через 20», — сказала она.
По ее словам, симптоматика напоминает действие отравляющего вещества наподобие иприта, но это не он. Позже пояснила, что поступила новая информация. ВСУ могли применять сверхтоксичное ракетное топливо — диметилгидрозин, отравление парами которого может привести к коме, а при контакте с кожей — к белым волдырям тяжелой формы.
Кашеварова добавила, что такие случаи уже зафиксировали в Херсоне и на Запорожье. Она предположила, что украинские боевики стали так обрабатывать не только дроны-камикадзе.
Она также напомнила о мерах защиты. Украинские БПЛА стоит трогать только в перчатках, чтобы не получить химический ожог. Кроме того, руки и участки открытой кожи промывать щелочным раствором.
Прошлой осенью Россия обнародовала доказательства применение украинскими боевиками химоружия в боях около Кинбурнской косы.