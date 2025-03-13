«Смерть минут через 20». Украинские военные начали покрывать беспилотники химикатами

Журналистка отметила, что медицинские бригады сообщили о том, что боевики ВСУ стали обрабатывать раму, двигатель и обратную сторону колпака «Бабы-Яги» нейротоксином.

«На вид и на ощупь желтоватая маслянистая жидкость, липучая. Если голыми руками потрогать, проникает через кожу и смерть может наступить минут через 20», — сказала она.

По ее словам, симптоматика напоминает действие отравляющего вещества наподобие иприта, но это не он. Позже пояснила, что поступила новая информация. ВСУ могли применять сверхтоксичное ракетное топливо — диметилгидрозин, отравление парами которого может привести к коме, а при контакте с кожей — к белым волдырям тяжелой формы.

Кашеварова добавила, что такие случаи уже зафиксировали в Херсоне и на Запорожье. Она предположила, что украинские боевики стали так обрабатывать не только дроны-камикадзе.

Она также напомнила о мерах защиты. Украинские БПЛА стоит трогать только в перчатках, чтобы не получить химический ожог. Кроме того, руки и участки открытой кожи промывать щелочным раствором.

Прошлой осенью Россия обнародовала доказательства применение украинскими боевиками химоружия в боях около Кинбурнской косы.