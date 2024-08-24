Служебные собаки научились «засекать» БПЛА в воздухе

Собаки, подготовка которых ведется на базе 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил России имени генерал-майора Медведева, научились обнаруживать БПЛА. Об этом ТАСС сообщил замначальника центра майор Сергей Дегтярев.

«[Существует] отработанная методика с учетом опыта СВО, это обозначение [лаем] служебной собакой беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.

По словам майора, в среднем на подготовку животных в таком случае уходит от трех до шести месяцев. Среди способных к обнаружению БПЛА собак есть немецкие, бельгийские и восточноевропейские овчарки, а также некоторые охотничьи собаки.

Ветеринар Андрей Руденко ранее предупредил, что дрессировка в электроошейнике станет для собаки психической травмой. Использование таких устройств недопустимо.