Служебные собаки научились «засекать» БПЛА в воздухе

ТАСС: военные научили собак обнаруживать дроны в воздухе

Фото: Pxhere

Собаки, подготовка которых ведется на базе 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил России имени генерал-майора Медведева, научились обнаруживать БПЛА. Об этом ТАСС сообщил замначальника центра майор Сергей Дегтярев.

«[Существует] отработанная методика с учетом опыта СВО, это обозначение [лаем] служебной собакой беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.

По словам майора, в среднем на подготовку животных в таком случае уходит от трех до шести месяцев. Среди способных к обнаружению БПЛА собак есть немецкие, бельгийские и восточноевропейские овчарки, а также некоторые охотничьи собаки.

Ветеринар Андрей Руденко ранее предупредил, что дрессировка в электроошейнике станет для собаки психической травмой. Использование таких устройств недопустимо.

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