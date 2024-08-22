Ветеринар Руденко предупредил, что дрессировка в электроошейнике станет психотравмой для собаки

Использование электроошейников для дрессировки собак недопустимо, поскольку такие методы обучают животных под жестоким давлением страха, что может привести к появлению психологических травм. Об этом Life рассказал доктор ветеринарных наук и профессор кафедры ветеринарной медицины Университета Росбиотех Андрей Руденко.

Он отметил, что дрессировка с применением электроошейников основывается на боли и страхе, что полностью противоречит принципам гуманных методов обращения с животными.

Такие подходы не только не гарантируют долгосрочный успех, но и могут спровоцировать агрессивное или непредсказуемое поведение у собак.