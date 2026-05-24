Европейские журналисты и дипломаты смогут лично убедиться в масштабах разрушений в Старобельске. ЛДПР оплатит им билеты к месту украинской атаки, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в телеграм-канале .

Политика возмутила реакция официальных лиц Латвии и Дании на удар Вооруженных сил Украины по общежитию и учебному корпусу Старобельского профессионального колледжа. Они не признали факт атаки, так как не имели доступа к месту происшествия.

«ЛДПР предлагает оплатить билеты до Старобельска всем европейским журналистам и тем дипломатам, кто „ничего не видит“. Приезжайте!» — сказал Слуцкий.

Ранее количество погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске возросло до 21. Пострадали 63 человека. Власти ЛНР объявили 24 и 25 мая днями траура.