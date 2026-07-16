Слуцкий назвал актом ядерного терроризма убийство инженера ЗАЭС Яковлева

Убийство Киевом главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева следует квалифицировать как ядерный терроризм. Об этом в соцсети X написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Гросси пора осудить Киев за обстрел Энергодара и создание угрозы Чернобылю-2», — написал парламентарий.

До этого посол по особым поручениям МИДРоссии Родион Мирошник заявил, что киевский режим убийством главного инженера ЗАЭС приблизил мир к ядерной катастрофе. Дипломат добавил, что украинские власти давно уже выбрали путь, создающий угрозу глобальной безопасности.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил убийство Яковлева. Главный инженер погиб во время удара беспилотником по его служебному автомобилю.