Убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева приблизило мир к ядерной катастрофе. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в телеграм-канале .

Мирошник отметил, что киевский режим способствует продвижению мира к необратимым последствиям.

«Убийство одного из руководителей АЭС — шаг к эскалации на пути ядерного террора», — написал дипломат.

По его словам, украинские власти уже давно выбрали путь, который создает угрозу для глобальной безопасности.

«Украинские нацисты давно встали на эту смертоносную тропу», — отметил Мирошник.

Посол добавил, что реакция ядерных держав на убийство главного инженера ЗАЭС продемонстрирует их готовность предотвращать угрозу ядерной катастрофы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен осудить действия Киева после гибели Яковлева.