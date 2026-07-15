Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар ВСУ, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев. Об этом говорится в сообщении агентства в соцсети X .

В публикации говорится, что Россия проинформировала МАГАТЭ, при каких условиях погиб главный инженер ЗАЭС.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот инцидент», — уточнили в агентстве.

В агентстве назвали недопустимым нападение на ЗАЭС и ее руководство. Такие действия серьезно угрожают ядерной безопасности. При этом Гросси призвал немедленно прекратить атаки на ядерные объекты и территории рядом с ними, а также на их персонал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Гросси должен осудить убийство Киевом главного инженера ЗАЭС. Она добавила, что глава МАГАТЭ обязан наконец разглядеть преступление киевского режима.