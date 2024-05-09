«Сложно было». Путин оценил освобождение села Бердычи в ДНР | 360°

09 мая 2024, 15:49
«Сложно было». Путин оценил освобождение села Бердычи в ДНР
Путин назвал сложным освобождение села Бердычи в ДНР
Взятие российскими военными села Бердычи в ДНР было сложным. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО. Мероприятие прошло 7 мая, сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе встречи командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков выступил с докладом об освобождении села.
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«Добрали все-таки Бердычи, сложно было», — заметил Путин во время доклада.
Халиков подтвердил, что это действительно так — решить задачу было непросто.
«Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше», — подчеркнул полковник.
Об освобождении Бердычей Минобороны заявило 2 мая. Этот населенный пункт находится примерно в 15 километрах на севере от Авдеевки. Город освободили в феврале 2024 года.
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Владимир Путин
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