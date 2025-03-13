США заставят президента Украины Владимира Зеленского принять все условия России для завершения конфликта. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Парламентарий прокомментировал новость о поездке специального посланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, где будут обсуждаться условия прекращения огня на Украине.

Дубинский отметил, что в Саудовской Аравии украинская делегация не собиралась идти на компромиссы, поэтому «в сторону Москвы полетели дроны». Киев надеялся на другой исход переговоров.

Но потом главе офиса Зеленского Андрею Ермаку показали документы, подтверждающие разворовывание западных средств командой украинского лидера, намекнув, что он может оказаться в тюрьме США.

«Вот и вся бравада. Сложили шайку за четыре часа. И, судя по лицу Ермака, показали ему что-то совсем страшное», — заметил Дубинский.

По его словам, теперь Зеленский выполнит любые условия, которые Путин обозначит Уиткоффу для передачи Украине.

Неделю назад депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что США могут попытаться убить Зеленского, чтобы заменить его на более «сговорчивую фигуру для капитуляции».