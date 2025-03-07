В Раде не исключили убийства Зеленского

США могут попытаться убить Владимира Зеленского, чтобы добиться урегулирования на Украине. Об этом написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

«Готовят почву для замены Зеленского более сговорчивой фигурой для капитуляции», — заявила она.

Безуглая призвала не допустить этого. Кроме того, она заявила о необходимости «снять себя с иглы шантажа [со стороны США], какой бы ни была ломка».

Ранее другой депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал немедленно отстранить Зеленского от власти, потому что тот мешает стабилизировать отношения с США и угрожает существованию самой Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у украинских властей нет выбора и им придется пойти на сделку для установления мира.