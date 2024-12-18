«Сложи оружие». Бойцы ВС РФ сбросили на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться

ВС РФ сбросили листовки на позиции ВСУ в Курахове с призывом сложить оружие

Бойцы из Южной группировки войска сбросили листовки над позициями ВСУ в Курахове в ДНР, призывая украинских военных сложить оружие ради сохранения своих жизней. Кадры оказались в распоряжении «Известий» .

В Южной группировке войск сформировали спецподразделения, которые с помощью дронов сбрасывают над позициями ВСУ листовки с призывом сдаться в плен. Каждый беспилотник способен перенести до 400 листовок. Сброс производится под звуки, что российские солдаты им не враги, «сложите оружие добровольно и переходите на сторону России».

Военнослужащий группировки «Юг» с позывным Ястреб рассказал, что во время последней массовой сдачи бойцы ВСУ собрались и организованно пошли прямо за звуковещательным дроном. Их вывели на позиции ВС РФ, разоружили, забрали и отконвоировали.

До начала агитации обычно запускают несколько боевых дронов или снарядов по позициям ВСУ.

«Сначала нужно сломить противника и потом уже показать ему какой-то луч надежды, как он может выжить. Это как раз и есть эти листовки и аудио», — пояснил боец.

Ранее в Эстонии сообщили, что командование ВСУ списало со счетов батальон 79-й десантной бригады, находящийся под городом Курахово.