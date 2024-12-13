Postimees: ВСУ списали со счетов батальон под Кураховом в ДНР

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически списало со счетов батальон под городом Курахово в ДНР. Об этом сообщила эстонская газета Postimees .

Несколько дней назад офицеры батальона 79-й десантной бригады ВСУ рассказали журналистам, что ждали приказ об отступлении в течение двух недель.

«Мы не понимаем, почему нас все еще держат здесь. На нас наступают уже со всех сторон», — заявил один из украинских военных.

Батальону все же приказали отступать, но до сих пор непонятно, смогли ли солдаты выбраться из окружения. Авторы материала заявили, что украинский батальон уже списали со счетов — последние недели бойцы почти не получали боеприпасов для тяжелого вооружения.

Отвечающего за Курахово генерала Александра Луценко сняли с должности после российского наступления. Теперь группировкой ВСУ будет руководить Александр Тарнавский, сообщила депутат Марьяна Безуглая.