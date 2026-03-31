Слившего ВСУ данные о военной технике в Белгородского области агента поймала ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области 35-летнего мужчину, шпионившего в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным следствия, мужчина согласился сотрудничать с украинской военной разведкой за денежное вознаграждение. Он приехал в один из приграничных районов, нашел, где находятся российские военные и техника, и отправил координаты противнику. После этого ВСУ нанесли по расположению удар.

Сам задержанный рассказал, что передавал данные своему другу, и утверждает, что не знал о работе последнего на украинскую разведку.

Возбуждено уголовное дело. По статье о шпионаже задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Накануне второго секретаря посольства Великобритании в Москве обвинили в шпионаже. Ему предписали покинуть Россию в ближайшее время.