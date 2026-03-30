ФСБ выявила британского шпиона ван Ренсбурга в посольстве в Москве

Силовики зафиксировали признаки разведдеятельности второго секретаря посольства Британии Янсе ван Ренсбурга, его лишили аккредитации и предписали покинуть Россию. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием посольства в Москве», — заявили в ведомстве.

В ФСБ отметили, что направленный в столицу России секретарь при получении на въезд в нашу страну намеренно указал ложные сведения, чем нарушил законодательство страны.

Также силовики зафиксировали попытки получения чувствительной информации во время встреч с российскими экспертами в области экономики. Россиянам рекомендовали воздержаться от проведения несогласованных с МИД встреч с дипломатами из Великобритании.

Ранее ФСБ задержала 20-летнего жителя Ульяновска по подозрению в шпионаже в пользу спецслужб Украины.