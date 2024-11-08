Сливавшего данные о ПВО украинского агента поймали в Крыму

ФСБ задержала 32-летнего жителя Ленинского района Крыма, который передавал украинским спецслужбам информацию о средствах противовоздушной обороны и других вооружениях в Феодосии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления ведомства.
По данным следствия, мужчина сам вышел на контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и начал сообщать им секретные сведения.
Против него возбудили уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму 23-летнюю жительницу Херсонской области, которая по поручению украинских спецслужб собирала информацию о местах дислокации российских военных.
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