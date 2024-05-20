Спецоперация 20 мая 2024, 06:50 Слишком поздно. Во Франции заявили о бесполезном ужесточении мобилизации на Украине France 24: закон о мобилизации на Украине приняли слишком поздно, она не поможет РИА «Новости»

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Вооруженным силам Украины потребуются сотни тысяч новых солдат, чтобы превзойти по численности российскую армию. Всеобщую мобилизацию усилили слишком поздно, заявил в эфире телеканала France 24 редактор Дуглас Херберт.

По численности и оснащенности российская группировка, заявил он, в несколько раз превзошла украинскую. Из-за этого, по подсчетам Херберта, украинскому командованию необходимо призвать на службу несколько сотен тысяч новобранцев. На их подготовку потратят несколько месяцев.

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«Украина сейчас в критическом состоянии — времени у нее очень мало. <…> По моему мнению, для таких мер поздновато», — сказал журналист.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации. Бывший премьер-министр Николай Азаров заявил, что украинская армия понесла колоссальные потери.