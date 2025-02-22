Следствие задокументировало поставки оружия Украине западными странами

Следователи совместно с представителями Минобороны задокументировали факты поставок оружия Украине западными государствами. Об этом сообщили РИА «Новости» в СК.

Речь идет об Италии, Франции, Дании, Германии, Великобритании, Канаде и других странах.

«Следствием совместно с представителями Минобороны задокументированы факты поставок украинской стороне вооружения, которые осуществлялись Великобританией, ФРГ, Францией, Канадой, Данией, Италией, Латвией, Румынией, Финляндией, Эстонией и рядом других стран», — заявили в СК.

В Евросоюзе ранее устроили опрос, чтобы составить список возможных военных и оружейных поставок Украине. Помощь должна послужить гарантией безопасности в случае мирного соглашения.

До этого США передали Евросоюзу перечень вопросов касательно конфликта на Украине. Американская сторона хотела узнать, что потребуется от Штатов для обеспечения гарантий безопасности.